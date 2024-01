Furto e aggressione nel supermercato a Cinecittà: cosa è successo

Furto e aggressione lo scorso pomeriggio a Roma, nella zona di Cinecittà. Qui il responsabile di un supermercato situato nei pressi della stazione metro Subaugusta è stato aggredito e minacciato da due malviventi.

Il furto pensando di non essere visti, poi l’aggressione e la fuga a piedi. E’ questa la cronaca di quanto accaduto in un negozio a Roma, nella zona di Cinecittà. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti a rintracciare i colpevoli.

Responsabile del supermercato minacciato e aggredito a Cinecittà

I fatti. Lo scorso pomeriggio due giovani sono entrati in un supermercato di piazza Quinto Curzio e dopo aver sottratto una bottiglia di liquore, hanno tentato di fuggire senza pagarla. La loro azione tuttavia non è passata inosservata: la coppia di malviventi è stata infatti sorpresa dal responsabile dell’esercizio commerciale, mentre cercava di oltrepassare le casse.

A quel punto allora, per garantirsi la fuga, i due lo hanno minacciato e aggredito, riuscendo infine a fuggire a piedi. A seguito della segnalazione giunta al 112 a margine dell’accaduto, i Carabinieri (della Stazione di Roma Cinecittà, ndr) sono intervenuti immediatamente. Dando così il via alla caccia dei banditi.

Arrestati

La fuga dei ladri, c’è da dire, non è durata molto. I Militari, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, sono stati beccati poco dopo, mentre tentavano di trovare una via di fuga in via Licinio Stolone. Una volta individuati sono stati bloccati. Si tratta di un 23enne e un 27enne, entrambi stranieri, di origine peruviana. Addosso al 27enne i militari hanno rinvenuto la bottiglia sottratta al negozio poco prima. I due sono stati quindi accompagnati in caserma e trattenuti mentre la refurtiva è stata poi riconsegnata al responsabile del supermercato.

