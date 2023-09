Future Week, prima edizione dell’evento che punta a ‘far diventare Roma protagonista del futuro’

Dall’11 al 17 settembre, Roma ti aspetta con la sua community di innovatori – aziende, professionisti, università, enti e organizzazioni – per farti scoprire come l’innovazione sta cambiando il futuro, in tutti i settori dell’esperienza umana: tecnologia, startup, etica, digitale, smart cities, trasporti, aerospazio, arte, cultura, comunicazione, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti, mobilità, ecologia e molto altro.

Roma, la città eterna, è pronta a svelarti il domani attraverso le pagine dei libri. In questa speciale iniziativa, che fa parte del cartellone di Rome Future Week, le librerie di Roma aderenti hanno selezionato per te opere che anticipano, immaginano e riflettono sul futuro e sull’innovazione.

Come e perché partecipare?