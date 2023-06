Roma Future Week 2023, ecco quando e dove: date, eventi e programma completo

Il ‘Rome future week’ è un festival sul futuro. Imprese, aziende e organizzazioni si uniscono per l’innovazione che costituisce occasione di crescita e di progresso. E ,a Capitale guarda al futuro con centinaia di iniziative, realizzate da privati e istituzioni dall’11 al 17 settembre prossime che verranno allestite in luoghi storici della città. Non si tratta di un’iniziativa che si svolgerà in un’unica location, ma in spazi, aule di atenei, uffici, in ogni luogo nel quale si racconta il futuro di Roma.

Chi è coinvolto nell’iniziativa e quali sono i temi principali

Si tratta di un evento nel quale sono coinvolte: Imprese, istituzioni pubbliche, organizzazione di categoria, media, università, scuole, startup, luoghi dell’innovazione e manager. Sarà incentrato su 4 tempi principali: Growth, connections, people, experiences. Tutti elementi che uniti vanno a integrare un unico grande obiettivo: l’innovazione nella Capitale. Il progetto si propone di accompagnare i romani alla scoperta di tutte quelle realtà, magari poco conosciute in città che operano, però, anche a livello internazionale per l’innovazione.

Cosa si propone di raggiungere l’evento

L’argomento è estremamente vasto, non comprende solo la tecnologia, ma anche l’inclusione, le esperienze concrete e i diritti. Non si ferma al mondo digitale, ma comprende anche quello fisico e, pertanto, prevede che debba essere vissuta. Un programma nel quale si inserisce anche l’amministrazione comunale che si propone di ‘riabilitare spazi e luoghi in condizioni di difficoltà con processi di rigenerazione’. Un punto quest’ultimo chiarito dall’assessore alle Politiche della sicurezza, alla Attività produttive e alle Pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli.

Tante le iniziative in programma

Per quanto riguarda tutte le iniziative che ruoteranno intorno al progetto, ne sono già state pianificate circa 200, ma c’è ancora la possibilità di candidarsi fino al 10 giugno per partecipare con un proprio evento per affrontare il tema dell’innovazione che sta cambiando tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e altro ancora.