Roma, tremenda esplosione a Colli Aniene: a fuoco palazzo, persone intossicate e ustionate (FOTO E VIDEO)

Tremenda esplosione a Roma, in zona Colli Aniene, nel IV Municipio. Un boato terribile si è sentito oggi, 2 giugno, intorno alle ore 14:05. I vetri delle finestre del quartiere hanno tremato e una colonna di fumo si è levata in cielo. All’improvviso si sono viste le fiamme scaturire da una palazzina, in via D’Onofrio, nei pressi di via Palmiro Togliatti. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani del palazzo.

Ad andare a fuoco una palazzina oggetto di lavori in corso la ristrutturazione grazie al bonus del 110%, infatti ci sono tutte le impalcature che la circondano. Da quanto risulta dalle prime informazioni, ci sono diverse persone rimaste ustionate e ferite a seguito dell’esplosione.

Esplosione in via D’Onofrio, i dettagli

Sul posto sono arrivate dieci squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, auto mediche, polizia di stato e polizia locale di Roma Capitale e della protezione Civile Caer per soccorrere i feriti. Si parla di almeno dieci persone rimaste ustionate e da altre invece intossicate, con complicazioni respiratorie per via del fumo. Altre persone sono invece al vaglio dei sanitari. Panico tra i presenti. I vigili del fuoco sono presenti con 4 autopompe, 2 Autobotti, 2 Autoscale, il Carro Teli, il Carro autoprotettori, più il Capo turno e il funzionario di servizio. L’intervento è tutt’ora in corso.

Sta prendendo fuoco anche la parte retrostante alla palazzina, nonostante l’intervento rapidissimo dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine. Al momento risultano esserci almeno 7 persone ferite e 10 intossicate. Sono state evacuate 30 famiglie, tutte residenti nella palazzina.

La pioggia

Alle 15:00 una forte pioggia ha iniziato a cadere sul posto dell’incendio. Nel frattempo decine di persone ustionate sono uscite dal palazzo, urlando dal dolore. Alcune, nei primi istanti dopo la tragedia, si sono rifugiate nel supermercato sottostante la palazzina andata a fuoco, per chiedere aiuto, sotto gli occhi attoniti di clienti e personale.

Adesso bisognerà capire le cause di questa spaventosa esplosione e come sia possibile che l’incendio abbia coinvolto in così poco tempo addirittura 7 piani della palazzina. Capire se i lavori di ristrutturazione possano aver in qualche modo influito in quello che è successo oppure no. Oggi, giorno di festa, i lavori erano fermi.