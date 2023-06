Roma, incendio dopo l’esplosione a Colli Aniene: un morto. Ci sono anche ustionati e intossicati (VIDEO)

Si aggrava il bilancio dell’esplosione che ha provocato uno spaventoso incendio in via via D’Onofrio, in zona Colli Aniene, nel IV Municipio di Roma. Una persona è infatti deceduta. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno delle scale della palazzina: sembrerebbe che sia stato ucciso dalle esalazioni del fumo.

Incendio forse partito dai garage

L’esplosione potrebbe essere scaturita nei garage del palazzo: ed essere coinvolta un’auto parcheggiata sotto al palazzo dove si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione. La vettura sarebbe andata a fuoco, provocando l’esplosione di alcune bombole di acetilene che si trovano nel cantiere. Questo avrebbe provocato un incendio di grosse proporzioni, che avrebbe coinvolto l’impalcatura per almeno 7 piani. L’incendio, oltre alla persona deceduta, ha provocato 7 ustionati, di cui 3 gravi, e 10 intossicati.

L’esplosione

L’esplosione è avvenuta oggi, 2 giugno, intorno alle ore 14:05. Un boato ha scosso l’intero quartiere e immediatamente le fiamme hanno avvolto la palazzina, mentre una colonna di fumo nero si è sollevata nel cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Le persone all’interno del palazzo sono scappate, ma molte di loro sono rimaste ferite o intossicate. “Sentivo urlare, chiedevano aiuto”, racconta una testimone. “Sono venuti verso il supermercato, abbiamo chiamato i soccorsi, abbiamo cercato di fare qualcosa, ma più che offrire sedie e conforto non potevamo fare. È stato terribile, vedevamo persone piene di sangue uscire dalla palazzina, piangevano e gridavano”.

30 famiglie evacuate

Scene terribili a cui hanno cercato di dare conforto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato, della polizia locale di Roma Capitale e i volontari della protezione civile intervenuti per sedare le fiamme. Al momento sono ancora tutti sul posto. La palazzina è stata dichiarata inagibile, 30 famiglie sono state fatte evacuare. Le persone ustionate sono state trasportate in codice rosso al Reparto Grandi Ustionati del Sant’Eugenio, mentre gli intossicati all’ospedale Umberto I.