Galleria del Muro Torto chiusa a Roma per una perdita d’acqua: circolazione paralizzata da ore

Resta ancora chiuso il sottovia Ignazio Guidi a Roma tra l’incrocio di Via Nomentana in direzione Policlinico a causa di una perdita d’acqua alla prima biforcazione a partire da Via Nomentana. I tecnici ACEA stanno operando da stamattina ma al momento i disagi alla circolazione permangono. Il sottopasso in direzione Flaminio è stato riaperto intorno alle 9.10 mentre resta interdetto il traffico in direzione Policlinico. L’episodio che sta interessando la Galleria del Muro Torto è stato registrato oggi, venerdì 11 novembre 2022, intorno alle 7.30.