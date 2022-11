Ostia, due incidenti in un’ora: ci sono feriti. Traffico fermo, strada bloccata

Ostia. Due incidenti nella chiusura della giornata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022, che hanno mandato il traffico in tilt, congestionando completamente il transito delle auto di ritorno dal lavoro. Si tratta di due scontri che hanno coinvolto diverse auto, di cui uno molto grave, presumibilmente un frontale, stando a quanto dichiarato frammentariamente da alcuni testimoni presenti sul posto.

Doppio incidente a Ostia oggi

L’incidente più grave è quello che, in ordine cronologico si è verificato per ultimo, all’incirca mezz’ora fa, nei pressi della Stazione di Ostia Antica, in direzione Ostia: i testimoni della strada parlano di uno scontro frontale tra due veicoli, particolarmente violento con feriti. Ma si tratta di testimonianza frammentarie, perché la dinamica sarebbe ancora tutta da delucidare. Intanto le autorità stanno intervenendo sul posto per cercare di effettuare i rilievi, oltre che dare una mano nelle operazioni di soccorso. Come anticipato, lo scontro si è rivelato particolarmente duro. Un utente, preso dalla concitazione avverte: ”Altezza semaforo Ostia antica, ero lì vicino quando è successo, si parla di un frontale. Spero stiano tutti bene, strada maledetta quella, mi chiedo come sia possibile che una strada così pericolosa sia sempre buia. Follia.”

Il secondo incidente sulla Via del Mare

Intanto, però, non si tratta dell’unico caso della giornata. Un secondo incidente, anteriore cronologicamente, sarebbe avvenuto anche sulla Via del Mare, tra i quartieri di Acilia e Vitinia, stavolta in direzione Roma. In questo caso la dinamica sarebbe meno grave, ma ancora tutta da appurare. I soccorsi sono già sul posto per assistere eventuali feriti. Una cosa è certa però: il traffico è completamente congestionato, con enormi file e disagi per i pendolari.

Articolo in aggiornamento…