Incidente mortale alle porte di Roma: 50enne investito e ucciso da un’auto

Stava camminando a bordo strada quando ieri sera, intorno alle 20, è stato falciato. E ucciso da un’auto. Il terribile incidente è avvenuto in via Palombarese, all’altezza del chilometro 30 in direzione Roma, nel comune di Fonte Nuova: è qui che un’auto, condotta da un 76enne, ha investito un 50enne. Senza lasciargli scampo.

Incidente mortale a Fonte Nuova

L’uomo, un 50enne romeno senza fissa dimora, stava percorrendo quella strada a piedi, quando improvvisamente è stato investito da un’auto, una Citroen. Alla guida della vettura un 76enne, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi, ma purtroppo il 50enne è morto lì. Sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118. Ogni manovra è stata vana, il suo cuore ha smesso di battere.

Indagini in corso

Il 76enne è stato sottoposto agli esami alcolemici di rito, che hanno dato esito negativo. Aveva i documenti in regola, ma l’auto come da prassi è stata sequestrata. La salma della vittima, invece, è stata portata all’obitorio de La Sapienza. Ora, in ogni caso, spetterà ai Carabinieri di Mentana, intervenuti sul posto, fare chiarezza. E ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento mortale.