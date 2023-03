Gambizzazioni, torture, tentati omicidi: a processo la banda de la Rustica, chiesti 20 anni per Carlomosti

Roma. La pena più alta è prevista per Daniele Carlomosti ed è pari a 20 anni di carcere ma il totale richiesto dalla Procura supera i centoquaranta anni di reclusione. Secondo le indagini il 44 romano Carlomosti è ritenuto a capo dell’organizzazione criminale di La Rustica, che spacciava, estorceva denaro e torturava chi non pagava. Particolarmente efferato modus operandi con il quale agiva, in totale sono 13 le persone finite a processo.

L’efferato modus operandi della banda de la Rustica

Gambizzazioni, incendi, sequestri di persona, tentati omicidi, torture. Queste alcune modalità utilizzate dalla banda per sanare i conti con i debitori e coloro che non mantenevano fede agli accordi. A proposito di torture, Carlomosti aveva allestito una vera e propria stanza delle torture, con tanto di teli di plastica dove si consumavano i reati. Qui è stato ad esempio portato un uomo che aveva un conto in sospeso con la droga. Un’organizzazione criminale che non si faceva scrupoli ad usare le maniere forti quella che è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Roma lo scorso maggio. Le indagini dei militari hanno avuto inizio da una gambizzazione avvenuta nel 2017 e dai successivi dissidi interni che sono poi culminati con il tentato omicidio di Simone Carlomosti. ‘Quelli so brutti forte compà’ aveva dichiarato Massimo Carminati parlando proprio di tale organizzazione e non sapendo di essere intercettato.

Le altre condanne e le accuse

Al centro delle indagini non c’è solo Daniele Carlomosti. Condannato a 16 anni Fabio Pallagrossi, braccio destro di Carlomosti, e a 10 anni e 8 mesi Armando De Propis, padre di Marcello, condannato a 25 anni per l’omicidio di Luca Sacchi. Le accuse sono diverse e vanno dall’associazione e delinquere finalizzata al traffico di droga, all’estorsione, passando per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Attesa per il 14 luglio la sentenza del Gup di Roma.