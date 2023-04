Gara podistica a Roma lunedì 1 maggio 2023: ecco dove, a che ora e quali sono le strade chiuse

Non solo il Concertone. Domani primo maggio e Festa dei Lavoratori, è prevista a Roma anche la gara podistica “Il lavoro…in corsa”. Arrivata alla sua nona edizione, la competizione prenderà il via domani, dalle 9 alle 10 del mattino. Oltre alla competizione vera e propria è prevista anche una passeggiata non competitiva di cinque chilometri. A seguito dell’evento – come spesso accade in questi casi – la viabilità potrà subire deviazioni e cambi. Ecco cosa serve sapere.

Al via la nona edizione de: Il lavoro…in corsa

Ci siamo, manca davvero poco all’inizio della nona edizione della gara podistica “Il Lavoro…in corsa”! Organizzata dalla FITeL, la Federazione italiana tempo libero, la partenza e il ritorno sono previsti in via Domenico Fontana. La competizione si compone di due momenti: la gara vera e propria, dove si percorreranno complessivamente 8 chilometri, e una passeggiata non competitiva di 5 chilometri. I partecipanti si raduneranno alle 8 in via Fontana, poi alle 9 l’inizio della gara.

La viabilità

A seguito della gara podistica che si terrà domani a Roma anche la viabilità – già modifica per via del Concertone in Piazza San Giovanni – subirà delle modifiche e i mezzi pubblici potranno essere interessati da stop e deviazioni. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, “le linee interessate da brevi stop o deviazioni saranno”: C3, 3Nav, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 218, 360, 590, 628, 649, 665, 714 e 792.

Il percorso

Il percorso della competizione si snoderà invece da via Fontana per piazza San Giovanni, via Santo Stefano Rotondo, via del Santi Quattro, via Celimontana, via Claudia, via San Paolo alla Croce, Clivio di Scauro, la Salita di San Gregorio, via Valle delle Camene, la laterale di via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via del Parco del Celio, piazza del Colosseo, Colle Oppio, via Domus Aurea, via del Monte Oppio, via Eudossiana, piazza San Pietro in Vincoli, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Foscolo, piazza Dante, viale Manzoni, via Statilia, via Emanuele Filiberto fino a via Fontana.