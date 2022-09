Giorgia Meloni e il compagno Giambruno diffidano i media: nessuna immagine della piccola Ginevra

Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno sono stati chiari nei riguardi dei media in merito alla diffusione di immagini della figlia Ginevra, una bambina di 6 anni. A parlare per loro la nota della diffida inviata dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace.

Leggi anche: Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno: età, lavoro, figlia, Instagram e foto

La diffida della Meloni e di Giambruno ai media

La leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno, sono stati chiari con i media, invitando ogni mezzo di informazione ‘pubblico o privato, cartaceo o online a evitare in qualunque modo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggano la figlia minore; e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla e intimorirla con presente inopportune, nonché, infine, dal rendere pubblici e riconoscibili, anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentati dalla minore (casa, scuola, centri sportivi e ricreativi e altro), come già incautamente illegittimamente accaduto in queste ore’.

Questo si legge nella diffida inviata dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. La diffida, inviata nel rispetto dell’attuale normativa comunitaria in materia di privacy, ha come fine quello di tutelare la piccola Ginevra evitando che la bambina finisca sotto i riflettori o che possa essere strumentalizzata in qualche modo.

Gli auguri della figlia

Proprio nei giorni scorsi, a ridosso della vittoria ottenuta, è diventato virale il post che la Meloni ha condiviso sui social dove la figlia si congratulava per la vittoria ottenuta: ‘Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo! Tanto’. Un bigliettino davvero affettuoso e sincero quello scritto per la mamma della piccola Ginevra che ora i genitori puntano a tutelare con ogni mezzo.