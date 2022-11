Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative a Roma: gli eventi in programma il 25 novembre 2022

L’appuntamento con la settimana contro la violenza sulle donne è estremamente sentito. Sono tante le iniziative programmate per l’occasione: cortei, dibattiti, manifestazioni, targhe ricorso, panchine dipinte di rosso…. Roma ha predisposto un calendario ricco di incontri per dire “no alla violenza sulle donne”.

Tante le iniziative in programma a Roma

Un evento al quale prenderanno parte anche vari istituti scolastici, tra gli altri il Liceo Gaetano De Santis di via Cassia nel quale l’assessore Differenza Donna incontra gli studenti per parlare di violenza e come riconoscerla. Il 25 novembre appuntamento alle 9 e 30 nel piazzale della scuola Nitti per dare vita a una manifestazione. E sempre il 25 novembre a Ponte Milvio, alle 11, verrà posizionata una targa in ricordo di tutte le vittime di violenza. Mentre alle 17 e 30 sempre a Ponte Milvio la Torretta Valadier si tinge di rosso. Dal 25 novembre al 1 dicembre verranno installate e pitturate panchine rosse: nel parco Volusia, Grottarossa; nel parco via Tieri a La Storta e in via Brembio vicino la scuola di Vabaro-Prima porta verrà pitturata una panchina in collaborazione con il CDQ Labaro. Dal 25 al 27 novembre a Ponte Milvio sulla Torretta Valadier verrà apposto lo striscione “No alla violenza sulle donne”. Previsto anche un incontro il 29 novembre, “Donne, una storia da riscrivere” nel quale l’UDI incontrerà gli studenti dell’IIS Pascal per parlare di violenza.

Tavole rotonde in Campidoglio

Tra le tante iniziative previste in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche un momento di riflessione nella sala della Protomoteca in Campidoglio, nella mattina del 25 novembre. In quell’occasione sono previste tre tavole rotonde nelle quali esperti si confronteranno con istituzioni, imprese, media. Un confronto nel quale ciascuno dei partecipanti valuterà come poter prendere parte alla lotta contro la violenza sulle donne.