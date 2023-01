Giornata della memoria a Roma, tutte le iniziative e gli eventi di venerdì 27 gennaio 2023

Domani, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria, una giornata nella quale vengono commemorate le vittime dell’Olocausto. Una scelta che si fa coincidere con la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz dall’Arma Rossa. Una ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo e non di meno a Roma.

Gli appuntamenti nella Capitale

Sono ben 40 gli eventi organizzati nella Capitale in occasione del 78esimo anniversario della liberazione. Si tratterà di letture, incontri e mostre che hanno preso il via già nella giornata di oggi con la visita guidata alle pietre di inciampo nel V Municipio. Sempre stamattina è stata inaugurata la mostra fotografica ‘In ricordo della Shoah’ tra via Frattina e piazza di Spagna, mentre nel pomeriggio è stata aperta la mostra ‘L’inferno nazista. I campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka”. Verrà poi proiettato il film ‘In diario di Anna Frank’ nella biblioteca Collina della Pace e, a seguire presentato il libro ‘Il poeta e il combattente. La lotta segreta degli ebrei lituani’ nella casa della Memoria e della Storia.

L’incontro con gli studenti

Domani si entrerà nel vivo delle manifestazioni organizzati per ‘Il Giorno della Memoria’ con inizio alle 10 nella biblioteca Franco Basaglia, dove verrà presentato alle scolaresche il libro ‘Vittime dimenticate’ di Giorgio Giannini. Alle 11 verrà presentato il libro di Toivi Blatt ‘Le ceneri di Sobibor’ nella biblioteca Vaccheria Nardi.

‘Sulle tracce dei nomi propri’ è un seminario che verrà presentato a La Sapienza alle 14, dedicato alle donne scomparse nei campi di sterminio. Grazie alla letteratura francese, tedesca e a documentazione storica è stato possibile dare un nome e raccontare le storie di queste donne. In ricordo di Carla Cohn nella Casa della Memoria e della Storia alle 17 verrà ripercorso il suo viaggio da Berlino a Mauthausen.

Lo spettacolo teatrale per conoscere gli orrori del nazismo

Al Teatro Ateneo verrà presentato alle 17 e 30 lo spettacolo teatrale musicale ‘La strada promessa’ che ha debuttato a New York nel 1937 volto a sensibilizzare sugli orrori del nazismo e sulle persecuzioni degli ebrei. Nella biblioteca Laurentina verrà presentato: ‘Raccontami una storia, e mi salvò la vita’, si tratta di racconti di persone che sono riuscite a salvarsi dalla persecuzione nazista grazie all’iuto di alte persone, ma anche alla poesia e alla musica.

La Feltrinelli in via Appia verrà presentato ‘St Luis, Il coraggio di un capitano’ il racconto del transatlantico tedesco St Louis sul quale venne tentato di portare in salvo verso Cuba 937 ebrei. Al Palazzo delle Esposizioni doppio appuntamento alle 18 e alle 20 con ‘Jona che visse nella balena’ di Roberto Faenza, autobiografia di un bambino olandese che fu deportato a Nergen Belsen nella baracca accanto ad Anna Frank. A seguire ‘La tregua’ tratto dal romanzo di Primo Levi, il viaggio da Auschwitz in Italia. Alle 21 è previsto nell’Auditorium Parco della Musica il concerto ‘Lechaim’ nel quale sarà possibile conoscere la musica sul tema della Shoa. Si tratta di tutte iniziative a ingresso libero.