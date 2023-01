Giornata della memoria 2023, quali sono i film tv da vedere (anche in streaming): tutti i documentari sull’Olocausto

La giornata delle memoria 2023 è un giorno davvero molto importante, da consacrare completamente al ricordo, alla memoria di ciò che accadde di scandaloso e disumano durante le deportazioni della Seconda Guerra Mondiale, perché la memora è l’unico antidoto che abbiamo a disposizione per evitare che il male si ripeta ancora. Tra cinema, tv e streaming, c’è solo l’imbarazzo della scelta per calarsi nel mood giusto della giornata e preservare anche in questo modo ”leggero” la memoria, magari in compagnia dei più piccoli anche, per aiutarli a comprendere. Documentari d’autore, film, racconti e serie potremo infatti approfondire ancora di più la dinamica dell’Olocausto. Ecco per voi una lista di film docu sicuramente da non perdere per la Giornata della Memoria 2023.

Schindler’s list, il capolavoro di Spielberg

Uno dei capolavori intramontabili è certamente Schindler’s list, capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. La pellicola racconta in modo magistrale la vera storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler. L’interpretazione è affidata ad uno struggente Liam Neeson. Sarà disponibile su Sky, insieme ad altri capolavori come ad esempio Il bambino con il pigiama a righe tratto dal best-seller di John Boyne

‘Hometown – La strada dei ricordi’

Tra le altre cose, il 25 gennaio 2023, arriva in sala anche Hometown – La strada dei ricordi (Vision Distribution), ovvero un documentario d’autore ad opera di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka – Romer. Era stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola in questione segue i due artisti, Polanski e Horowitz, attraverso le strade di Cracovia, ancora intrise delle lacerazioni del passato. Insieme ricorderanno i momenti più difficili della loro vita durante l’Olocausto.

Terezin: il ghetto degli artisti ebrei (Gabriele Guidi)

Un esordio tutto da scoprire quello di Gabriele Guidi alla regia con la sua a storia di finzione ispirata alle vicende reali Terezin. Le vicende narrate sono tutte girate all’interno del campo di detenzione di Theresienstadt, detto ghetto di Terezin, e la pellicola si prende l’arduo incarico di narrare quello che accadeva vicino Praga, dove vennero rinchiusi e ghettizzati cantanti, poeti, musicisti e scultori ebrei provenienti da tutta l’Europa.

