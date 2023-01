Giornata della memoria 2023 in tv: tutti gli eventi sui canali Rai e Mediaset, orari e date

La giornata della Memoria è alle porte e, come ogni anno, il ricordo di ciò che è stato resta cruciale e a dir poco prezioso affinché certi errori possano non ripetersi più e maturare, anche nelle generazioni più giovani, un indispensabile livello di consapevolezza rispetto alle atrocità dell’olocausto. Ecco tutti gli eventi e i film che andranno in onda su Rai e Mediaset in questi giorni.

Giornata della Memoria 2023 in tv con la Rai: orari e date

La giornata della Memoria è alle porta anche quest’anno, è una ricorrenza che si celebra il 27 gennaio dal 2000, quando il Parlamento Italiano nel 2000 decise di istituirla. La commemorazione ricorda il 78esimo anno di liberazione del campo di Auschwitz. La speranza è che la memoria collettiva e storica rimanga viva, anche se le guerre che viviamo oggi sono poco diverse da quelle di allora. Per mantenere vivo il ricordo la Rai ha pensato ad una serie di contenuti educativi, ecco la lista completa:

Sabato 21 gennaio alle 23:45 su Rai 2 ci sarà un’intervista alla Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione.

Domenica 22 gennaio alle 23:40 su Rai 1 andrà in onda lo speciale TG1 dedicato alla memoria dei campi di concentramento e sterminio fascio-nazisti. Ci saranno molti ospiti che racconteranno le loro storie ai più giovani, con l’appello: “Attenzione ad ogni discriminazione, ribellatevi. Ribellatevi sempre”.

Mercoledì 25 gennaio alle 21.15 su Rai 1 andrà in onda il film “Zack cane eroe“, che racconta la commovente storia tra un pastore tedesco ed un ragazzo, separati durante il nazi-fascismo e poi ricongiunti dopo la guerra.

Su RaiPlay Learning dal 20 al 29 gennaio ci sarà un’accurata scelta di titoli di film e documentari a tema. Tra questi: La storia di Anna Frank, Etty Hillesum, giovane scrittrice olandese morta ad Auschwitz. Ci sarà anche un documentario sulla storia di Irene Nemirowsky e il suo manoscritto, ritrovato 60 anni dopo la sua morte nei campi di concentramento e diventato un successo letterario mondiale.

Il 27 gennaio su Rai 3, Rai Gulp e disponibile su Rai Play, andrà in onda “ La cartolina di Elena “, una produzione originale Rai che racconta la storia di una ragazzina ebrea torinese deportata nel ’44 ad Auschwitz.

“, una produzione originale Rai che racconta la storia di una ragazzina ebrea torinese deportata nel ’44 ad Auschwitz. Sarà sempre disponibile il podcast “Liliana siamo noi – storia di mille giorni con la scorta”, produzione originale Rai che racconta il fascismo di oggi.

Giornata della Memoria 2023 in tv con Mediaset: orari e date

Anche Mediaset ha programmato sul palinsesto una serie di contenuti in occasione della Giornata della Memoria. Ha deciso di proporre alcuni contenuti per tenere viva la memoria dei telespettatori. Ecco tutti i film in programma: