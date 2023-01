Carmen Diodato, chi è la ballerina sorda che danza in teatro: età, carriera, foto e Instagram

Carmen Diodato è una delle ballerina più famose ed importanti del momento: è nata sorda e non ha mai sentito la musica. Ha imparato a danzare ascoltando le vibrazioni rilasciate lungo il pavimento e oggi danza nei teatri di tutto il mondo. Oggi racconterà la sua vita “Da noi a ruota libera“. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua incredibile storia.

Carmen Diodato: chi è, età, carriera

Carmen Diodato ha 34 anni ed è nata sul belvedere marittimo in provincia di Cosenza, fin dal primo momento, la sua è stata una storia incredibile. All’età di due anni, ancora non aveva proferito parola e i genitori iniziano a notare qualcosa di strano. Un evento spartiacque nella sua vita: un giorno, a casa, si rompe un oggetto frantumandosi in mille pezzi. Tutti i familiari trasaliscono, tranne lei. “Sordità grave bilaterale” è la diagnosi che le piomba addosso mentre è ancora piccolissima. Lei non sa cosa voglia dire e non si arrende alla vita. Ben presto scopre di amare la danza e insegue questo sogno con tutta se stessa. I suoi genitori la sostengono molto, così a 12 anni fa l’audizione per La Scuola di danza del Teatro San Carlo di Napoli e viene presa. La direttrice le consiglia di fare un’intervento chirurgico invasivo per la sua sordità, lei rifiuta e viene bocciata. Si iscrive alla scuola privata Angelo Parisi di Napoli e si diploma.

La ballerina sorda che danza in teatro

Carmen ha una grande forza d’animo e nel 2013 entra nel corpo di ballo dell’Arena di Verona. Iniziano così i suoi spettacoli e il suo sogno diventa sempre più reale, al punto che lei non riesce a crederci. L’infanzia era stata difficile e il suo impegno è stato doppio per tutta la vita, come se le mancasse qualcosa. In realtà, non le manca proprio niente e grazie all’ascolto delle vibrazioni che la musica rilascia sul pavimento, è sempre riuscita ad andare a tempo di musica. Debutta nello spettacolo “Aida” e dopo tre anni, nel 2016 debutta con “Lo Schiaccianoci” al Teatro Massimo di Palermo. Tutt’oggi, vive in Sicilia con il fidanzato e fa parte del corpo di ballo del teatro palermitano.

Vita Privata: fidanzato, foto e Instagram

Il fidanzato si chiama Mirko Lo Coco e si sono conosciuti proprio al Teatro Massimo di Palermo. Lui lavorava in portineria e tra i due è stato amore a prima vista. Palermo è la nuova città natale della ragazza, che le ha dato il lavoro e l’amore dei suoi sogni. I due sono più innamorati che mai e stanno lavorando ad un cortometraggio. Entrambi hanno il profilo privato su Instagram, lei conta più di 1000 followers.