Marco Fantini: chi è, età, lavoro, vita privata, Instagram, Uomini e Donne, Covid, altezza, scelta, figli e matrimonio

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla storia di tre sorelle e influencer, Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli. Conosciamo meglio il compagno di Beatrice, Marco.

Chi è Marco Fantini

Marco Fantini è nato a Correggio, Reggio Emilia, il 29 settembre del 1991 ed è ormai un noto modello e influencer, diventato famoso grazie alla partecipazione prima come corteggiatore, poi come tronista, a Uomini e Donne. Ha vissuto a Carpi, Modena, e ha lavorato come cameriere in un ristorante prima di approdare nella trasmissione di Maria De Filippi, dove alla fine di un lungo percorso ha scelto Beatrice Valli, sua attuale compagna e mamma delle sue due splendide bimbe, Bianca e Azzurra.

Il bullismo

Marco Fantini ha raccontato di non aver avuto un’infanzia felice. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ha spiegato di aver subito atti di bullismo e di aver sofferto tantissimo. Si è lasciato andare, si è aperto ai microfoni della trasmissione e lì ha trovato l’amore in Beatrice Valli. Prima di partecipare al dating show di Canale 5 ha lavorato come barista e cameriere, poi ha vinto il titolo di Mister Modena ed è arrivato sesto al concorso per Mister Universo. Ora è un famosissimo influencer e modello.

Marco Fantini e Beatrice Valli

Marco Fantini ha corteggiato a Uomini e Donne la tronista Anna Munafò, ma lei alla fine non l’ha scelto preferendo Emanuela Trimarchi. A Marco è stato così proposto il trono e la sua scelta è stata molto combattuta tra Noemi e Beatrice Valli, sorella della futura tronista Ludovica. Alla fine ha scelto Beatrice e i due oggi sono innamoratissimi, tanto che a breve si sposeranno. Nel 2017 sono diventati genitori di Bianca, mentre il 13 maggio del 2020 è nata la secondogenita Azzurra.

Il matrimonio e il Covid

Marco Fantini ha fatto una proposta di matrimonio da sogno alla sua Beatrice. Le ha chiesto la mano davanti alla Torre Eiffel di Parigi: si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma il Covid ha bloccato tutti i loro piani e ora non c’è ancora una data precisa. Covid che ad agosto del 2021 ha colpito tutta la sua famiglia: Marco, Beatrice e i piccoli, infatti, sono risultati positivi al virus e costretti alla quarantena, come tantissimi italiani.

I video senza veli

Recentemente Marco Fantini ha dovuto fare i conti con uno spiacevole ‘gossip’ a luci rosse. Dal profilo Instagram della compagna, infatti, qualcuno avrebbe pubblicato un video del modello senza veli, mentre ballava. I due influencer, sui social, hanno chiesto a tutti di cancellare quelle immagini. Ma forse era già troppo tardi perché sono diventate virali sul web.

Curiosità

Marco durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ha confessato di essere stato vittima di bullismo da piccolo.

Marco è un grande appassionato di basket, è altissimo.

Instagram e foto

Marco Fantini è molto seguito su Instagram. Con l’account @marcofantini_mf vanta oltre 1 milione di followers.