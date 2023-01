Belve in prima serata su Rai 2, ecco quando torna in onda: le nuove interviste di Francesca Fagnani

Il programma “Belve”, condotto dall’amatissima Francesca Fagnani torna in onda su Rai 2 e si aggiudica la fascia oraria della prima serata. Ecco tutte le informazioni sulle nuove puntate e tutte le anticipazioni sui servizi e le interviste che arriveranno a casa Rai a partire da fine febbraio.

Belve torna in onda in prima serata su Rai 2

Francesca Fagnani è un’amata giornalista dai telespettatori Rai e dai suoi fan sui social, infatti parteciperà anche ad una serata di Sanremo. L’attesa è alle stelle per la co-conduzione di una sera tra Francesca e Amadeus sul palco dell’Ariston. Dopo il grande festival della musica italiana, le sorprese non finiranno, anzi, tornerà in onda proprio “Belve”, il programma che ha appassionato milioni di italiani. L’edizione dell’anno scorso era composta soltanto da 3 puntate, mandate in onda in seconda serata. Dato il grandioso successo del format, quest’anno le puntate passano in prima serata. Non solo, saranno sicuramente più puntate: potrebbero essere 5.

Le nuove interviste di Francesca Fagnani

Cambierà l’orario del programma, ma non il suo format. “Belve” vuole rimanere scomodo, le domande della conduttrice non sono mai facili e l’obiettivo è proprio questo. Il successo del programma è dovuto proprio alla brutalità delle risposte, senza censure né confini. Dagospia ha rilasciato un’indiscrezione secondo la quale la prima puntata andrà in onda martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21:15. Quindi, basterà aspettare solo qualche giorno dopo la fine di Sanremo e la Rai intratterrà le nostre serate con alcuni contenuti di rilievo. C’è ancora grande discrezione attorno alle nuove puntate, infatti i nomi degli ospiti che saranno intervistati da Francesca Fagnani non sono ancora noti. Lei è molto entusiasta del nuovo incarico e non vede l’ora di andare in onda. Inoltre, la Rai potrebbe fare qualche rivelazione a breve.