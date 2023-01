Uomini e Donne, Chiara Rabbi sarà la nuova tronista? Ultime news

In arrivo una novità negli studi di Uomini e Donne: Chiara Rabbi potrebbe essere la nuova tronista di quest’edizione. Alcune dichiarazioni non lasciano adito al minimo dubbio, ma qualche perplessità rimane negli studi di Mediaset. Cosa sta succedendo? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vicenda, sull’ex corteggiatrice e scelta di Davide Donadei, che potrebbe forse (non è ancora nulla di ufficiale) salire sul trono più ambito d’Italia.

Chiara Rabbi a Uomini e Donne?

Quest’anno il programma Mediaset “Uomini e Donne” con la conduzione di Maria De Filippi, sta vivendo dei grandiosi colpi di scena. Tra gli ultimi aggiornamenti, i tradimenti di Davide Donadei sono stati confermati. A smascherarlo è stata l’amante Arianna Gianfelici. Tutti ricordiamo che Davide e Chiara sono stati i protagonisti indiscussi di una stagione del programma, ma durante l’estate tra i due si è rotto qualcosa e si sono divisi per sempre. Cosa c’entra il tradimento estivo di Davide con il ritorno di Chiara a Uomini e Donne? Adesso ve lo spieghiamo.

Il tradimento di Chiara

Le cose tra loro sono naufragate quest’estate e durante una pausa di riflessione lui ha avuto una storia con Arianna Gianfelici, che è stata amante senza saperlo. Dopo mesi ha dichiarato, infatti, che Davide le aveva detto che la sua storia con Chiara era finita a causa della troppa gelosia. Lei si era insospettita e un giorno ha notato in casa sua, a Posillipo, una rosa, che le aveva regalato proprio Chiara. Lui ha provato a smentire e scusarsi, ma i conteggi delle date non mentono: ha avuto due relazioni contemporaneamente, senza che nessuna delle due sapesse qualcosa dell’altra. La regina del gossip su Instagram Deianira Marzano ha anche sconfessato ogni dubbio dicendo che: “Lui nella pausa di riflessione ha avuto tante donne, anche Roberta di Padua…”

Chiara Rabbi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne?

Inutile dire che le accuse sono state davvero troppe, al punto che Chiara ha lasciato “Davide il traditore”. Proprio in questi giorni, sono arrivate le conferme ufficiali della loro rottura, assieme ad una talpa che ha rivelato: “Chiara Rabbi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, vuole rientrare nel programma e la sua presenza è quasi ufficiale“. Sarò davvero così? Non ci resta che aspettare per l’ufficialità, intanto Davide Donadei è tra i protagonisti del GF VIP e si sta facendo conoscere, giorno dopo giorno.