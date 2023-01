Giancarlo Magalli, chi sono le ex mogli Carla Crocivera e Valeria Donati: matrimonio e figlie

Dopo l’emozionante puntata di ieri è tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che prenderà il via a partire dalle 16.30, subito dopo il talent show Amici. Tra gli ospiti di oggi oltre a Stefania Sandrelli e Valeria Marini, tanto per citare qualche nome perché la puntata sarà ricchissima di sorprese e colpi di scena, anche Giancarlo Magalli, il noto conduttore che si racconterà a cuore aperto. E senza freni. Dalla carriera all’amore. Ecco chi è l’ex moglie, la prima, Carla Crocivera: tutto su di lei.

Cosa sappiamo sulla prima moglie di Magalli

Carla Crocivera è l’ex moglie del conduttore Giancarlo Magalli e dalla loro bellissima unite è nata una figlia nel 1972, Manuela. Di Carla Crocivera abbiamo pochissime informazioni, ma pare non appartenere al mondo dello spettacolo. I due, molto probabilmente, hanno deciso di lasciarsi per la poca presenza di Magalli a casa, troppo impegnato in quel periodo sul lavoro.

La storia d’amore (poi finita) con Valeria Donati

Dopo la separazione con Carla, Magalli si è sposato nel 1988 con Valeria Donati, madre di sua figlia Michela, nata nel 1994. I due sono stati insieme fino al 2008, poi la storia è giunta al capolinea. Valeria, che nella vita è una farmacista, pare si sia poi innamorata di un altro uomo, ma su questo non abbiamo nessuna certezza. Quello che è certo è che l’amore, purtroppo, è finito e la separazione, la seconda per Magalli, è stato un trauma, come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Paola Perego nel programma ‘Non disturbare’. “Per il divorzi ho sofferto da morire, le volevo bene, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme. Quindi di colpo la vita ti cambia. Ho pianto, però a me è dispiaciuto”.

I due, dopo la fine della storia, sono rimasti in ottimi rapporti. Resta, infatti, l’affetto, anche e soprattutto per amore della figlia Michela, che oggi ha 28 anni ed è una nota influencer.