Giornata della Terra 2023 a Roma: tutti gli eventi nei Municipi

La Giornata della Terra (anche più comunemente detta “Earth Day”) si avvicina, con i vari Municipi di Roma pronti a preparare degli eventi sulla sentita tematica ambientale. Tra le varie iniziative che spiccano nella Capitale, ci saranno diverse attività firmate dal gruppo di Retake in giro per la città: i volontari armati di scope, rastrelli e sacchi della spazzatura, ripuliranno le aree più degradate di alcuni quartieri capitolini.

Gli eventi organizzati a Roma per la Giornata della Terra

Altre associazioni culturali, sempre attive sul territorio romano, organizzeranno nella Capitale passeggiate storico-naturalistiche. Retake, con la propria struttura, ha in programma di organizzare un evento in almeno ogni Municipio di Roma. L’associazione infatti punterà a organizzare delle iniziative di pulizia in questo fine settimana, come definito anche da Roberto Maxia, il portavoce della realtà di Retake dentro Roma. Maxia, ai microfoni di Tag24, racconta lo scopo delle iniziative: “Saranno eventi organizzati in collaborazione con La Centrale del Latte di Roma che ci aiuterà a darne visibilità. Su Roma ufficialmente abbiamo circa 80 gruppi di volontari per circa 1029 persone. Gli interventi di questi volontari vanno dalla semplice pulizia sotto casa agli interventi nelle scuole. Gli adulti sono più orientati alle operazioni di rigenerazione, mentre i ragazzi alle attività didattiche che riguardano anche la raccolta differenziata”.

Sul sito di Retake, per chi fosse interessato, l’associazione ha pubblicato tutti gli eventi che metteranno in piedi nella Capitale. Le iniziative, come comunica l’associazione, partirà questo venerdì 21 Aprile, con la realtà associativa che coinvolgerà 140 alunni dell’Istituto Comprensivo Donatello a Grotte Celoni. Gli studenti, infatti, dopo una lezione sulla crisi climatica in classe, scenderanno in strada a pulire gli spazi attorno alla loro scuola. Un modo per responsabilizzare gli stessi giovani, innanzitutto alla necessità di tenere pulita la città e poi come serva tenere decoroso il punto dove studiano tutti i giorni.