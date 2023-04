Giornata della Terra a Roma e nel Lazio: tutti gli eventi di sabato 22 e domenica 23 aprile 2023

Un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta, grazie alla Giornata della Terra, con ben 17 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutto il Lazio. È il programma pianificato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Earth Day”. Una mobilitazione di massa in complessive 334 tappe italiane per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Gli eventi della Giornata della Terra a Roma e nel Lazio

Gli appuntamenti nel Lazio saranno: sabato 22 aprile a Roma, Castel Gandolfo, Genazzano e Mentana (RM); Arnara e Strangolagalli (FR); Latina e Prossedi (LT) e Sutri (VT). Domenica 23 aprile ci saranno due ulteriori tappe nella Capitale e poi a Frosinone e Pofi (FR), ancora Latina; Artena, Capena e Genzano di Roma (RM). Ci sarà anche l’adesione ufficiale e attiva dell’Università degli Studi Internazionali di Roma e della LUMSA. “Le azioni coordinate di Plastic Free, di raccolta e ripristino da una parte e sensibilizzazione dall’altra, si sono progressivamente intensificate interessando gran parte del territorio regionale del Lazio – dichiara il Direttivo regionale del Lazio di Plastic Free Onlus – Sono però ancora troppe le persone che si stupiscono di fronte ai numeri e alla portata dell’inquinamento da plastica e questo significa che abbiamo ancora tanto lavoro da fare, intervenendo in modo consistente sull’educazione ambientale delle giovani generazioni – prosegue – per preparare adulti del prossimo futuro consapevoli e responsabili. Questo il compito di tutti i volontari che, con motivazione ed entusiasmo, investono il loro tempo con un’unica visione. A loro va il plauso e il ringraziamento più sentito di tutti i referenti e dell’intero direttivo regionale”.

L’iniziativa ha il supporto di MINI, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione dell’ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita