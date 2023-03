Giornate Fai di Primavera 2023 a Roma: cosa vedere e quali sono i luoghi da visitare

Cosa vedere a Roma durante le giornate Fai di Primavera 2023? Sembrava lontana invece una delle più apprezzate stagioni dell’anno è adesso arrivata, pronta a regalarci tanti paesaggi suggestivi e mozzafiato. A proposito di luoghi incantevoli, come non ricordare l’iniziativa del Fai, Fondo per l’ambiente Italiano, la quale – proprio in primavera, per un preciso fine settimana di marzo – permette di visitare luoghi sconosciuti ai più ma davvero incantevoli. Ecco quelli che è possibile visitare nella Capitale.

Al via le Giornate Fai di Primavera

Torna l’appuntamento con le giornate Fai di Primavera! In particolare, la data da segnare in agenda è quella del 25 e del 26 marzo prossimo quando centinaia di luoghi di interesse storico, artistico e culturale verranno aperti al pubblico in modo totalmente gratuito. In quest’occasione sarà possibile visitare dei luoghi meravigliosi e sconosciuti ai più! L’iniziativa riguarda tutta Italia e permette davvero di apprezzarne a 360° le bellezze! Roma, la Città Eterna, non fa certamente eccezione e sono numerosi i luoghi che è possibile visitare in occasione delle giornate Fai di Primavera. Ecco alcuni luoghi che è possibile visitare.

Cosa vedere a Roma e dintorni

Iniziamo il nostro tour del luoghi da visitare nella Capitale e nella sue vicinanze il prossimo 25 e 26 marzo in occasione delle giornate Fai di Primavera. Il Palazzo della Radio è uno dei più conosciuti e caratteristici del quartiere della Vittoria, riconoscibile per la sua facciata bugnata con bassorilievi e mascheroni, nonché per la sua grande loggia angolare in alto. Un altro luogo imperdibile è la Caserma Giacomo D’Acqua, oggi sede del Comando Legione Carabinieri Lazio. Passiamo poi a Villa Lubin, nei pressi di Piazza del Popolo ed immersa nel verde di Villa Borghese oggi questa suntuosa villa è la sede del Cnel. Spostandoci a Santa Marinella segnaliamo il Castrum Novum, colonia marittima romana realizzata nel 264 a.C a difesa della costa tirrenica settentrionale. Ancora a circa mezz’ora dalla Capitale è possibile visitare il Parco Villa Gregoriana di Tivoli, al cui interno è racchiuso un ingente patrimonio che declina perfettamente il paradigma estetico del sublime tanto caro ai romantici.