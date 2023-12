Giro di droga tra Palestrina e San Cesareo: arrestati 3 spacciatori di cocaina e crack

Spaccio di cocaina e crack. Nel corso di due diverse operazioni antidroga i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato una coppia, 28 anni lei e 25 lui, e una 18enne. Gli uomini dell’Arma impegnati, come di consueto, al contrasto del fenomeno della detenzione ai fini di spaccio hanno proceduto ai tre arresti nel corso di due servizi svolti tra Palestrina e San Cesareo (RM).

Coppia fermata e perquisita: 140 le dosi di droga rinvenute

In un caso, i militari hanno fermato, nel territorio di Palestrina, un veicolo a bordo del quale viaggiavano il 25enne e la convivente di 28 anni. Una perquisizione personale è stata sufficiente affinchè i Carabinieri rinvenissero 140 dosi di cocaina e di crack, divise in dosi già confezionate, ma anche banconote di vario taglio per un totale di euro 1120.

Giovane pusher beccata a consegnare lo stupefacente

In un’altra operazione, svolta a San Cesareo, nella quale gli uomini dell’Arma di Palestrina hanno agito in collaborazione con i colleghi della locale stazione e con gli agenti della Polizia Municipale, è stata arrestata una 18enne, poiché gravemente indiziata del reato di spaccio di sostante stupefacenti.

La ragazza era in possesso di 50 dosi di cocaina e crack

La giovane donna è stata sorpresa dai militari mentre consegnava un involucro in cellophane a quello che è stato ritenuto dagli inquirenti un probabile acquirente. Quest’ultimo, però, quando si è reso conto che i Carabinieri stavano assistendo allo scambio, ha pensato bene di buttare a terra la confezione che gli era appena stata data. La 18enne, sottoposta a successiva perquisizione personale è stata trovata in possesso di 50 dosi già confezionate di cocaina e crack e banconote di vario taglio per un totale di euro 1105.

Tutti e tre gli indagati sono stati, nell’immediatezza dei fatti, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli davanti alla quale dovranno comparire per rispondere delle accuse.