Giubileo, un anno e mezzo per chiudere 200 cantieri a Roma

Saranno 18 mesi di passione quelli che vedranno i cittadini romani dover letteralmente districarsi tra gli oltre 200 cantieri che da qui al 2025, anno del Giubileo, inevitabilmente causeranno disagi alla circolazione. A lavori ultimati, fanno sapere dall’amministrazione capitolina, la viabilità sarà sicuramente migliorata. Ma intanto, prepariamoci al traffico.

Boom di cantieri in vista del 2025

Già dal mese di luglio inizieranno tanti lavori, con un vero e proprio boom di cantieri. Una delle opere più attese e costose è sicuramente il sottovia di Castel Sant’Angelo a Piazza Pia. Serviranno 70 milioni di euro per la realizzazione: la Soprintendenza statale ha già dato il via libera, dopo che lo scorso 25 maggio la giunta capitolina ha approvato il piano di fattibilità tecnico economica. La viabilità alternativa è già stata stabilita ma non ancora divulgata, sia durante l’apertura dei cantieri che a lavori ultimati, scenario che verosimilmente si verificherà entro il secondo trimestre del 2025, in pieno Giubileo.

Roma si rifà il look in vista del Giubileo

Altri cantieri che sono poi in procinto di apertura sono quelli (a cura dei municipi) relativi alla manutenzione straordinaria della viabilità locale. Per queste operazioni sono stati stanziati 45 milioni di euro e tra gli interventi che prenderanno il via tra il mese di luglio e quello di agosto ci sono la riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento, del complesso monumentale della stazione Termini e di piazza della Repubblica. A giugno sono partiti i lavori notturni sulla Tangenziale est, su via Trionfale e sulla via Braccianese. È fissato invece per il prossimo 24 luglio l’avvio dei lavori relativi al rifacimento del Ponte dell’Industria, che diventerà percorribile anche dai mezzi pubblici. Insomma, sarà un anno e mezzo di passione, ma che si spera possa dare una vera svolta: Roma si prepara al restyling entro il 2025 per essere sempre più la città eterna che tutti amano.