GRA, incendio in galleria: auto a fuoco nella galleria Appia, automobilisti ‘intrappolati’ e strada chiusa (FOTO)

Serata d’inferno sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un terribile incidente, a cui ha fatto seguito un incendio, ha paralizzato completamente il traffico veicolare. Una vettura, dopo aver sbandato, ha sbattuto contro la parete della galleria. Poi ha preso fuoco intorno alle ore 21:45 di oggi, 29 aprile, all’interno della Galleria Appia, a poca distanza dall’uscita di via Appia Nuova. A causa dell’incendio la galleria si è riempita di fumo ed è stata immediatamente inagibile in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco per spegnere l’incendio, ma nonostante questo la galleria è rimasta chiusa. Si sono formate lunghissime code sia sulla carreggiata esterna che su quella esterna del raccordo. Gli automobilisti raccontano di essere fermi da circa un’ora.

Raccordo bloccato, si torna indietro

I maggiori disagi si registrano nella carreggiata esterna, dove si è incendiata l’auto. E’ stato quindi aperto un tratto di Guard Rail per far tornare indietro gli automobilisti rimasti intrappolati. Dopo essere rimasti bloccati per circa un’ora, gli uomini dell’Anas hanno infatti modificato la circolazione, per far tornare indietro le auto incolonnate. Uscita obbligatoria via Ardeatina. Il Raccordo è chiuso nel tratto di via Appia.