Grave incidente a Roma, auto finisce cappottata: due feriti, uno è in codice rosso

Ancora un grave incidente a Roma, un’auto è finita capovolta sulla carreggiata dopo l’impatto con un secondo veicolo. Due i feriti, di cui uno trasportato in Ospedale in codice rosso.

Attimi di paura ieri a Roma, teatro di un brutto incidente in centro, a due passi dalla Città del Vaticano. Qui due macchine, in circostanze in fase di accertamento, si sono scontrate: una è finita addirittura cappottata sulla carreggiata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Disagi e ripercussioni sono state registrate circa la viabilità. (Foto in alto: Welcome to Favelas).

Incidente in Viale Tiziano a Roma

Il sinistro si è verificato quando erano da poco passate le 12.00 di ieri, venerdì 12 gennaio 2024. A scontrarsi sono state due Fiat: una Panda e una 500, quest’ultima finita ribaltata. Uno degli automobilisti, il più grave dei due, è stato trasportato in codice rosso in Ospedale all’Umberto I.

Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. L’altro conducente invece, una donna, italiana, è stata portata al Pronto Soccorso dove è stata refertata in codice giallo. Ad eseguire i rilievi il gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

