Incidente mortale sulla Roma Fiumicino, addio all’ex poliziotto Claudio Barone: aveva 61 anni

E’ Claudio Barone la quinta vittima di quest’anno sulle strade di Roma. Fatale per lui lo schianto ieri pomeriggio sulla A91 Roma Fiumicino.

Una manovra forse per schivare una macchina in corsia di sorpasso, poi lo schianto. Dramma nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio sulla A91 dove ha perso la vita l’ex atleta e poliziotto in pensione Claudio Barone. 61 anni, è la quinta persona deceduta in questo inizio di 2024 sulle strade della Capitale. Lo schianto fatale attorno alle 15.30 di ieri.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 16,800 in direzione Fiumicino. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per diverso tempo e soltanto attorno alle 18.00 la circolazione è stata ripristinata.

Muore centauro sulla Roma Fiumicino: la ricostruzione dell’incidente

Ancora in corso di accertamento l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni emerse la vittima, che si trovava a bordo della sua moto, si sarebbe spostato nella corsia centrale per evitare un’auto impattando però contro un secondo veicolo, una Fiat Panda.

Uno schianto tremendo che purtroppo non ha lasciato scampo al motociclista che è morto sul colpo. Feriti anche gli occupanti dell’automobile: si tratta di due persone le cui condizioni però non sono state rese note.

Chi era la vittima

Claudio Barone, agente della Polizia di Stato in pensione, era un atleta di body building affermato. Nel corso degli anni aveva preso parte a numerose competizioni anche internazionali vincendo titoli e arrivando a sfiorarne altri. Grazie al suo fisico era riuscito a diventare ad esempio “Mr Europa” e ad arrivare ad un soffio del podio per quello di Mr Universo. Ieri, purtroppo, la sua vita è stata spezzata troppo presto in un drammatico incidente stradale.