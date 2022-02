Green Pass, cosa cambia dal 1 febbraio 2022: regole, novità e cosa si può fare senza certificazione

Il nuovo Decreto si basava su delle date ben precise, quella del 20 gennaio, quando è scattato l’obbligo del Green Pass anche per andare dal parrucchiere, barbiere o nei centri estetici, e quella del 1° febbraio. Perché inizia un nuovo mese e ci sono nuove regole e nuove misure da rispettare, con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus (e della sua variante). Ma cosa cambia effettivamente? E quando e in quali attività per accedere serve il Green Pass, nella sua versione ‘base’ o in quella ‘rafforzata’?

Cosa cambia dal 1 febbraio 2022 e dove non serve il Green Pass base?

Novità da oggi, martedì 1 febbraio. Sì, perché ora è davvero in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, anche per quelli che non lavorano, e la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi, e quindi senza dose booster o magari avvenuta guarigione dal virus, non potrà più essere utilizzato. Ma se da una parte il Green Pass serve ormai ovunque, dall’altra ci sono delle attività che fanno eccezione. Il certificato verde, infatti, non servirà in queste attività:

Mercati ambulanti,

Edicole all’aperto,

Benzinai,

Negozi di ottica,

Negozi che vendono combustibili per abitazioni,

Attività che vendono prodotti per animali,

Uffici delle forze dell’ordine,

Supermercati,

Farmacie e parafarmacie.

Dove servirà il Green Pass dal 1 febbraio 2022?

E se dal 20 gennaio scorso il Green pass base, quello che si ottiene con il vaccino, dopo la guarigione o con l’esito di un tampone negativo, è indispensabile per i servizi alla persona quali barbieri, parrucchieri, centri estetici, per far visita a un detenuto in carcere, dal 1 febbraio la lista delle attività si allunga.

Sì, perché il certificato verde servirà anche per accedere alle poste, in banca, nei tabaccai e nella maggior parte dei negozi, fatta eccezione per l’elenco di cui sopra e a tutti gli uffici pubblici.