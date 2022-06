Gualtieri: “Con me Roma più pulita”. E si mette alla guida della spazzatrice

Per risolvere il problema dei rifiuti la soluzione, per Gualtieri, è il termovalorizzatore. Ancora di più dopo l’incendio che ha colpito l’impianto di Malagrotta. “Sul fronte rifiuti, abbiamo affrontato settimane difficili, anche per via dell’incendio di Malagrotta che ha privato la città del suo più importante impianto di trattamento. Abbiamo trovato gli sbocchi alternativi, ma sappiamo che per superare definitivamente la fragilità del sistema è necessario dotare Roma di impianti moderni, a partire dal termovalorizzatore, che consentano di chiudere il ciclo dei rifiuti”, ha concluso il sindaco.

Il Piano, in via sperimentale, individua, per ogni Municipio, delle aree di intervento tipo (AET) classificate sulla base di tre livelli che definiscono la frequenza di interventi adeguata alle diverse situazioni di criticità: livello 1 intervento ogni 4 settimane, livello 2 intervento ogni 2 settimane, livello 3 intervento settimanale.

Nella prima fase di avvio delle operazioni tra le aree sicuramente individuate prioritariamente con livello 3 sono compresi il Municipio I per ovvie ragioni di pressione turistica, le aree interessate dai grandi eventi dell’Estate romana, le zone della movida estiva quali San Lorenzo, Trastevere, Pigneto, Ponte Milvio dove sono previsti interventi settimanali la domenica mattina e il Municipio X nelle aree interessate dall’affluenza dovuta alla stagione balneare.

Le parole di Sabrina Alfonsi

“Grazie alla disponibilità di nuovi operatori entrati in servizio, abbiamo potuto mettere a punto con la direzione di AMA questo nuovo Piano permanente di igiene urbana che è stato specificamente organizzato per assicurare il potenziamento degli ordinari servizi di spazzamento e lavaggio delle strade in aree di particolare criticità. Gli interventi verranno realizzati con un approccio integrato con il coinvolgimento dei Municipi per effettuare in concomitanza operazioni di diserbo e/o con il Dipartimento Ambiente per eventuali interventi su aree verdi circostanti. Sulla base delle esperienze acquisita attraverso la realizzazione del Piano straordinario per l’emergenza rifiuti varato dall’Amministrazione Gualtieri, mettiamo in campo ulteriori risorse e strategie mirate a dare alla città il decoro che merita” dichiara l’Assessora Alfonsi.