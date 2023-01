Guidonia piange Antonio Muratore, l’ex sindaco aveva 96 anni

S ai è spento all’età di 96 anni Antonio Muratore, ex sindaco di Guidonia Montecelio per due mandati. Nel corso della sua vita l’uomo ha ricoperto varie cariche politiche importanti: senatore della Repubblica, sottosegretario, nonché consigliere ed assessore regionale. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nei suoi familiari e più in generale in tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

È morto Antonio Muratore, la carriera politica

Spirato nella propria casa all’età di 96 anni, Antonio Muratore oltre ad essere stato, come anticipato, il primo cittadino di Guidonia per la bellezza di due mandati, fu sottosegretario di Stato nel Governo Goria, nel Governo De Mita e due volte anche nel Governo di Andreotti. Inoltre, è stato membro della commissione permanente di Lavoro e previdenza sociale per quattro volte, dall’agosto del 1987 all’aprile del 1992. L’ultimo saluto ad Antonio Muratore verrà celebrato giovedì 12 gennaio nella chiesa di Santa Maria di Loreto, a Guidonia.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ora si stanno avvicendando sui social a seguito della morte dell’uomo, molto noto ed amato in città: ‘Ci lascia un grande rappresentante del nostro territorio. Sindaco, consigliere provinciale, consigliere e assessore regionale, senatore e sottosegretario, Antonio Muratore ha fatto la storia di Guidonia. Il suo ricordo rimarrà sempre nella storia politica della nostra comunità. Desidero esprimere le mie condoglianze alla famiglia ed unirmi con affetto a loro in questo momento di grande dolore’ queste le sentite parole del consigliere regionale Marco Vincenzi.

Un sentito messaggio di cordoglio arriva poi dal sindaco di Guidonia: ‘Il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del Senatore Antonio Muratore, Sindaco di Guidonia Montecelio dal 1965 al 1966 e dal 1980 al 1983, venuto a mancare la scorsa notte. La città perde un protagonista di molte pagine della storia guidoniana nei vari ruoli ricoperti tra governo senato, provincia e comune. Le più sincere condoglianze a tutti i suoi familiari‘.