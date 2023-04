«Ha un coltello in auto»: prima la lite in strada, poi la segnalazione alla polizia: nei guai 38enne

Momenti di tensione questa mattina a Genzano a seguito di una lite in strada che ha visto coinvolte diverse persone. Al centro della vicenda un uomo – italiano di 38 anni – poi arrestato dalle forze dell’ordine. Il numero di persone coinvolte nel diverbio è al momento imprecisato ma non si esclude la possibilità che il tutto possa essere inizialmente nato con un altro automobilista e poi aver coinvolto altri cittadini. Sta di fatto che quest’ultimi non avevano mancato di notare la presenza di grande coltello all’interno dell’auto del 38enne, “dettaglio” poi debitamente segnalato alla polizia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

La lite e il coltello nascosto in auto

I fatti sono avvenuti questa mattina a Genzano e precisamente in via Sebastiano Silvestri. Sono circa le 9.50 quando giunge alla polizia la segnalazione di un uomo che stava discutendo animatamente con un gruppo abbastanza nutrito di persone. Il numero esatto di cittadini convolti nel diverbio sviluppatosi in strada è, al momento, imprecisato ma non si esclude la possibilità che l’alterco possa essere inizialmente nato con un altro automobilista e poi aver coinvolto altri cittadini. Quest’ultimi avevano notato nell’auto del 38enne un oggetto che ha catturato la loro attenzione. Particolare che poi non hanno mancato di riferire alle forze dell’ordine. Infatti, una volta giunti sul posto, agli agenti veniva segnalata la presenza di un coltello che il 38enne aveva proprio all’interno auto. Effettuati i dovuti accertamenti il sospetto è diventato realtà: rinvenuto nella vettura un coltello di grosse dimensioni poi sequestrato.

L’arresto

A seguito dei fatti il 38enne non ha mancato poi di mostrare reticenze nei confronti degli agenti interventi a seguito della segnalazione dei cittadini. Sequestrato il coltello dalla polizia, arma che si sarebbe potuta rivelare a dir poco pericolosa e dare adito ad epiloghi poco felici, l’uomo è stato arrestato ed ora dovrà rispondere del reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.