Violenta lite a Roma, 35enne finisce accoltellato: è in codice rosso

Ancora un accoltellamento a Roma, ancora una volta in pieno giorno. Questa mattina, poco dopo le 10, gli agenti di Polizia del Commissariato Borgo e la Squadra Volante sono intervenuti in via della Pineta Sacchetti, qui dove era stata segnalata una lite tra due persone. Una discussione degenerata poi in violenza, con quel coltello tirato fuori dalla tasca per colpire il ‘rivale’.

Accoltellamento oggi a Roma in via della Pineta Sacchetti

Una volta sul posto, dopo la segnalazioni, gli agenti hanno trovato un ragazzo nigeriano, classe 1988, a terra. Lui poco prima era stato accoltellato al fianco da un connazionale, un giovane di 32 anni che alla vista della Polizia ha cercato di fuggire, far perdere le proprie tracce. Ma invano. Il 32enne, infatti, è stato fermato dai poliziotti e portato in Commissariato. Ora sono in corso gli accertamenti, bisogna capire cosa sia successo, ma probabilmente l’aggressore verrà arrestato.

Ferito l’uomo

L’uomo accoltellato è stato immediatamente trasportato in ospedale, al Policlinico Gemelli, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Lì, nel nosocomio, è arrivato in codice rosso con una ferita al fianco, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Tutti gli accertamenti e le indagini della Polizia sono in corso.

Sempre più accoltellamenti

Sempre più sangue a Roma e provincia, sempre più accoltellamenti. Quasi un mese fa a Guidonia Montecelio, in località Pichini, un 35enne è stato prima accerchiato poi, nel culmine dell’aggressione, accoltellato. E lasciato in una pozza di sangue. Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni passanti, che hanno dato l’allarme e chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno trovato il ragazzo a terra, ferito a una spalla. Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato aggredito da più persone, poi fuggite senza lasciare tracce. Ora, a distanza di settimane, un altro accoltellamento, questa volta a Roma.