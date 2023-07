Hashish nascosto in un forno di campagna: 33enne incastrato dal fiuto del cane Faro

Non si ferma la lotta delle forze dell’ordine volta a contrastare i reati connessi all’uso di stupefacenti. In particolare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano – durante una complessa indagine coordinata dalla Procura di Velletri sul traffico di stupefacenti tra l’Agro Pontino ed i Castelli Romani- hanno dato esecuzione ad una serie di perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria. Proprio durante una di queste operazioni è stato arrestato un 33enne perché trovato in possesso di poco meno di 2 etti di hashish, di materiale per il confezionamento delle singole dosi e di 3850 euro in contanti.

La perquisizione e la droga

La perquisizione che ha portato all’arresto è stata effettuata a Lanuvio, nel territorio dei Castelli Romani. Gli investigatori in casa dell’indagato hanno trovato i contanti ed il materiale generalmente usato per tagliare la droga. Invece, lo stupefacente, 2 panetti di hashish, è stato scoperto anche grazie all’infallibile fiuto di Faro, uno dei migliori cani antidroga della Questura di Roma. Nella fattispecie, l’hashish era nascosto in un vecchio forno rurale costruito in un casaletto di campagna.

L’arresto

Il ragazzo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Procura di Velletri ha di seguito chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e dei sequestri. Lo stesso Giudice ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sequestrate anche le armi

A casa del 33enne non c’era solamente della droga. Trovate anche dai poliziotti delle armi. Infatti, parallelamente, gli stessi agenti del commissariato di Genzano, in applicazione dell’articolo 39 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), hanno proceduto al sequestro preventivo dei 14 fucili e del relativo munizionamento, regolarmente detenuti dall’odierno indagato.