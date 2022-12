Hasib Omerovic precipitato dalla finestra a Roma, le chat tra i poliziotti: “Pariamoci il cu*o”

Caso Hasib Omerovic, spuntano le chat che inchioderebbero gli agenti di Polizia. Dopo l’arresto di Andrea Pellegrini, il poliziotto accusato di tortura, di falso ideologico commesso da Pubblico ufficiale in atti pubblici, altri quattro Agenti sono indagati per depistaggio. E adesso sono emersi nuovi dettagli che li inchioderebbero alle loro responsabilità.

Cosa c’è nella chat tra i poliziotti

A seguito dei fatti avvenuti a Roma nel quartiere Primavalle nel luglio scorso quando Hasib Omerovic, 36 anni, disabile, era precipitato dalla finestra del suo appartamento durante una perquisizione della Polizia, l’accusa per i quattro agenti è quella di depistaggio. In una chat si parla di redigere una relazione di servizio per “pararsi il cul*o” prevedendo “un’ondata di mer*a che quando arriva sommerge tutti”. Ad inviare il messaggio era stato un Ispettore della Mobile ad una collega del Commissariato Primavalle ed è contenuto nel fascicolo dell’ordinanza cautelare che ha portato all’arresto l’altro ieri di Andrea Pellegrini.

L’ordinanza del GIP Non solo. Nel documento del GIP si legge che i due ispettori, prima del messaggio ‘incriminato’, avevano avuto un colloquio telefonico sottolineando il fatto di “svolgere accuratamente le indagini dato che le cose non stanno come hanno scritto gli operanti” (cioè che il ragazzo si sarebbe gettato da solo dalla finestra) e aggiungendo inoltre anche “l’insussistenza di valide ragioni che potessero giustificare, nel caso di specie, un accesso all’interno di una privata abitazione nei termini descritti”. Chi sono le persone indagate nel caso Omerovic a Roma