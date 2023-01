Hitler con la maglia della Roma: gli adesivi che tappezzano la Capitale

Roma. Hitler con la maglietta della Roma. Non bastava la tifosa laziale che, appena inquadrata dalle telecamere che riprendevano l’incontro con il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha esibito il saluto fascista. Adesso ecco anche gli adesivi con Adold Hitler vestito con la maglia giallorossa, in una sorta di “pareggio”. Come se fosse necessario stabilire di che squadra fosse. Succede a Roma, dove ieri sono spuntanti, in diversi quartieri della Capitale, adesivi che rappresentano il leader del nazismo vestito con la maglia della squadra della Roma, ma non quella dell’ultima edizione: la maglia rossa con il collettone arancione e il famoso brand di pasta come sponsor. Questa l’immagine che caratterizza gli adesivi, di cattivo gusto, che ieri sono apparsi su saracinesche e segnali stradali tra Piazza Vescovio e quartiere Trieste ma anche nella zona del Tufello, a Talenti e Montesacro.

Gli adesivi di Hitler nella Capitale e il commento di Gualtieri

‘Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città. Uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori’, queste le parole del primo cittadino su Twitter. Questo episodio rappresenta l’ennesimo scempio dopo il caso della bandiera Roma Marcia Ancora comparsa in curva Sud. In questa circostanza il richiamo alla marcia su Roma era più che evidente e anche questa volta, con l’immagine a cartone animato del dittatore nazista con la maglietta della squadra, si è oltrepassato il limite del decoro urbano o della goliardia calcistica. Come spesso accade in questi casi, gli autori del gesto sono sconosciuti.

Anche in questo caso, come per l’episodio della giovane tifosa laziale, si tratta di gesti di matrice anticostituzionale che rinviano a un passato truce, orribile della nostra storia italiana, i cui strascichi continuano a protrarsi sino ad oggi.