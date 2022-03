III Municipio, due gocce di pioggia e… la pista ciclabile scompare (FOTO)

Sono bastate poche gocce di pioggia per far “sparire” la già contestata pista ciclabile che attraversa il III Municipio. Nella mattinata di oggi, 30 marzo, una debole pioggia ha colpito Roma. Le gocce cadute hanno fatto presto a trasformarsi in fango, sempre a causa dei vecchi problemi che si trascinano da anni in tutto il quartiere. Tra caditoie che non vengono pulite, smottamenti di terreno, fogliame che non viene raccolto e lavori incompiuti che complicano ancora di più la situazione, le strade si allagano immediatamente.

E la pista ciclabile, questa mattina, già dopo pochi minuti di timida pioggia non mostrava più la segnaletica nel tratto di via Monte Cervialto. Ampie pozzanghere la rendevano oltretutto impraticabile. “Se questo succede con poche gocce d’acqua – dichiarano alcuni residenti – cosa succederà con vero temporale?”

Cittadini esasperati al Nuovo Salario

Già da diverso tempo i residenti lamentano problemi con la realizzazione della pista ciclabile. I cantieri, infatti, hanno subito notevoli ritardi, creando malumori tra i cittadini. Ulteriori malcontenti per la riduzione dei parcheggi, sottratti proprio per creare lo spazio necessario alla pista ciclabile. Ma anche i ciclisti non sono del tutto soddisfatti. In alcuni punti, infatti, non si sentono sicuri. Lo dimostra anche l’allagamento di oggi, avvenuto nonostante la debole pioggia. Un’altra questione evidenziata dagli utenti è la mancanza di illuminazione in un tratto, dove mancano tre lampioni, nonostante i vari e continui solleciti fatti ad Acea.