Il corriere ‘innamorato’ che svuotava i pacchi dei clienti per fare regali alla fidanzata: “L’ho fatto per amore”

E’ stato sorpreso a svuotare i pacchi che avrebbe dovuto consegnare agli ignari clienti riempiendoli con dell’acqua imbottigliata. Lo stratagemma per ingannare la persona con il peso, che sarebbe stato altrimenti troppo leggero. Il contenuto vero invece, operando un’accurata cernita dei prodotti in consegna, restava a lui. Il motivo? Scegliere il prossimo regalo per la sua “bella”. Peccato che il corriere ‘innamorato’ sia stato sorpreso dai Carabinieri e arrestato.

Corriere sorpreso a svuotare i pacchi da consegnare a Torpignattara

L’uomo, di 24 anni, è stato fermato dai Carabinieri a Torpignattara nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Repubblica.it il corriere è stato colto in flagrante mentre smistava i pacchi: ma non per i clienti, bensì per lui. Il 24enne avrebbe infatti aperto i pacchi da consegnare con un taglierino per poi riempirli con delle bottigliette d’acqua: tra gli oggetti “scelti” per la sua fidanzata, o almeno questa la scusa addotta davanti al Giudice, anche un profumo di una nota marca e un paio di occhiali. Peccato però che il giovane non si sia accorto di essere osservato dai Carabinieri; i Militari infatti stavano monitorando il suo comportamento dopodiché, capite le sue intenzioni, sono intervenuti e lo hanno fermato.

Condannato il 24enne albanese

L’indagato, di origini albanesi, è così comparso in Tribunale. La scusa di “aver agito per amore” non è bastata, come era prevedibile, ad evitargli una condanna patteggiata alla fine ad un anno e sei mesi di reclusione. Ai clienti invece è stata evitata quella che, a tutti gli effetti, si era configurata come una truffa. Acqua al posto dell’articolo ordinato online.