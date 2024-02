Il lungo corteo dei trattori sul GRA a Roma: la protesta viaggia di notte | FOTO

Alla fine la protesta dei trattori sul Grande Raccordo Anulare degli agricoltori è andata in scena. Ieri sera, poco dopo le 21.00, una lunga fila di mezzi ha percorso il Raccordo. Le immagini.

Dopo il presidio soltanto simbolico della mattina in serata gli agricoltori hanno sfilato sul Grande Raccordo Anulare. Un’iniziativa annunciata nei giorni scorsi, poi annullata, quindi messa in atto ma con modalità differenti. Non di giorno, bensì di sera quando – chiaramente – il traffico era notevolmente ridotto (e in molti hanno voluto sottolineare come in questo modo la protesta abbia perso molta visibilità). In ogni caso, in attesa di nuove manifestazioni che potrebbero svolgersi la settimana prossima sempre a Roma, alla fine il corteo dei trattori sul GRA c’è stato.

I trattori di Riscatto Agricolo “bloccano” il GRA

A sfilare, lo ricordiamo, sono stati gli agricoltori riuniti sotto la sigla di “Riscatto Agricolo”, lo stesso movimento che nella mattinata aveva svolto il presidio, poi diventato puramente simbolico, a Piazza San Giovanni. Pochi trattori, scortati dalla Polizia, che erano stati comunque accolti favorevolmente dai romani.

Lo stesso scenario che si è visto poi ieri sera anche se in questo caso i trattori sono stati decisamente di più. Già, ma quanti? Difficile fare delle stime. Se non siamo arrivati forse alle 500 unità di cui si era parlato in settimana comunque i mezzi pesanti erano davvero tantissimi, almeno 200. Tanto da “bloccare” – indirettamente – il GRA considerando l’andatura ridotta dei mezzi.

Il sostegno dei pendolari

Nei gruppi social dei pendolari non sono mancati i post di sostegno alla protesta. In uno dei gruppi più attivi del GRA, sono apparsi numerosi commenti di incitamento agli agricoltori con l’invito a non cedere e a continuare la mobilitazione.

Il comunicato letto a Sanremo

Parallelamente inoltre, mentre attorno a Roma andava in scena la protesta, a Sanremo, poco dopo la mezzanotte Amadeus ha letto al pubblico un lungo comunicato diffuso dagli agricoltori. Tra i punti sollevati dai manifestanti la richiesta – sacrosanta – di corrispondere il giusto compenso per il duro lavoro svolto, in grado di coprire i costi di produzione cosa che oggi, purtroppo non sta più avvenendo.