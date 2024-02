Protesta trattori a Roma domani venerdì 9 febbraio 2024: luogo, orario, percorso

Definito alla fine, salvo cambiamenti dell’ultima ora, il giorno della manifestazione degli agricoltori a Roma: sarà domani, ecco dove e quando avrà luogo il sit-in. Niente corteo sul GRA allora? Ecco cosa sappiamo.

Sarebbe stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la protesta degli agricoltori a Roma. Almeno per il momento e, precisiamo, limitatamente alla giornata di domani e per la sigla di “Riscatto Agricolo”. Ebbene, se nelle scorse ore si era infatti parlato di un possibile corteo sul Grande Raccordo Anulare (GRA), la sensazione è che adesso si stia virando verso un’altra modalità di protesta: un sit-in a numero chiuso con pochi trattori. Per tutta la giornata di mercoledì sono andati infatti i colloqui tra gli agricoltori e la Questura per definire i dettagli della mobilitazione. E adesso sarebbe stato raggiunto un primo punto di incontro.

Manifestazione agricoltori a Roma: quando e dove, niente corteo sul GRA?

Veniamo dunque alle ultime notizie in merito. Secondo quanto si apprende la protesta dei trattori a Roma avrà luogo domani, venerdì 9 febbraio 2024, in Piazza San Giovanni. In via di definizione l’orario esatto della manifestazione che dovrebbe essere comunque in mattinata. Ma nessun corteo, bensì un sit-in a numero chiuso.

Previsto allora l’intervento di circa 1.500 persone ma con solo una decina trattori anche se, lo ricordiamo, nelle scorse ore si era parlato di un corteo di almeno 500 veicoli da far sfilare sul GRA, richiesta che però non sarebbe stata accolta. Da capire allora come evolverà la situazione e le prossime ore saranno sicuramente molto ‘calde’ con il rischio sullo sfondo di veder comunque partire la lunga fila di trattori dentro Roma.

Orario, e percorso del presidio degli agricoltori a San Giovanni: divieti e chiusure

Iniziano a trapelare anche le prime informazioni circa la modalità di svolgimento della manifestazione. L’orario intanto dovrebbe essere indicativamente dalle 10 alle 13. Chiusure scatteranno già nella notte e tutti i veicoli in sosta su Piazza di Porta San Giovanni dovranno essere rimossi entro le 7.00. L’area del sit-in sarà transennata. Modifiche subirà anche il trasporto pubblico locale. Ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Continua intanto il raduno dei mezzi ‘attorno’ alla città

Ricapitolando sul tavolo ci sono varie opzioni. Anche perché le anime della protesta sono diverse: tra queste le più importanti sono quelle di “Riscatto Agricolo” che ha come portavoce Salvatore Fais, ma non è l’unica. Ricordiamo infatti che nei giorni scorsi i manifestanti avevano preso le distanze da partiti ma anche dalle associazioni nazionali di categoria, spesso anche con gesti eclatanti. In più c’è anche la parte riconducibile a Danilo Calvani, ex leader dei forconi, che aveva annunciato di voler preparare un’altra manifestazione per la prossima settimana. Intanto i trattori, chiamati a raccolta, stanno continuando a radunarsi tra il presidio della Nomentana agli altri spazi in tutto il Lazio.