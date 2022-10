Il Mercato dei Fiori si trasferisce alla Nuova Fiera di Roma

Ormai è ufficiale, il Mercato dei Fiori verrà spostato dalla storica sede di via Trionfale.

Dove verrà spostato il Mercato dei Fiori?

Lo storico angolo del commercio di Roma, verrà situato fuori dal Grande Raccordo Anulare. Infatti, ad attenderlo sarà uno spazio all’interno del Municipio XI.

L’area verrà inserita in uno, o più padiglioni, della Nuova Fiera di Roma, situata su via Portuense.

La reazione dei residenti di Trionfale

La reazione degli abitanti del quartiere è contrastante, poiché il Mercato dei Fiori è stato fulcro di numerose polemiche negli ultimi cinquant’anni di attività.

Qualcuno esulta di questa scelta amministrativa da parte del Comune di Roma, considerato come la struttura che ospitava l’attività viveva una scarsa manutenzione al suo interno. Inoltre, il punto di commercio aveva irritato più di qualche residente coi balconi proprio sopra questo spazio: rumori molesti la notte; qualche disagio di ordine pubblico; la puntuale mancanza di posti auto nella zona di Trionfale.

Ci sono anche persone a cui mancherà il Mercato dei Fiori, chiedendosi ora cosa sarà della vecchia struttura situata nel quartiere.

Le dinamiche che hanno portato allo spostamento del Mercato

Il Mercato dei Fiori è stato trasferito per necessità. Come detto, già da tempo venivano denunciate – in particolar modo dai residenti – le condizioni della struttura, senza vedere interventi di manutenzione in decenni di segnalazioni.

L’episodio culmine si è presentato la mattina del 4 ottobre, quando una parte del solaio del primo piano della struttura si è staccato e schiantato a terra. Quel giorno tanta paura per i presenti, in un incidente che solo per pura fortuna non ha visto nessun ferito e soprattutto nessuna persona nel punto di caduta dei calcinacci.

Il Comune di Roma ha voluto effettuare una scelta di campo, decidendo di far proseguire il lavoro ai molteplici operatori attivi all’interno del Mercato dei Fiori. L’Amministrazione ha quindi scelto aprire una trattativa con la Nuova Fiera di Roma, col fine di garantire una sede stabile e idonea all’esigenza dei commercianti.