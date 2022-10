Roma, paura al mercato dei fiori: crolla una porzione di solaio

Paura al mercato dei fiori di via Trionfale alle 11 di oggi, 4 ottobre 2022. Ad annunciare quello che stava per succedere è stato uno scricchiolio. Poi all’improvviso il crollo.

A cedere è stata una parte del solaio del primo piano della struttura. Si sono vissuti momenti di grande paura per quanti erano presenti nel mercato. Poteva davvero succedere il peggio se non fosse stato per una casualità, una fortunata casualità che ha voluto che sotto il solaio che è ceduto, in quel momento, non ci fosse nessuno.

L’intervento dei soccorritori

I Vigili del fuoco, insieme agli uomini della Polizia locale di Roma Capitale sono accorsi per constatare l’accaduto e procedere alla messa in sicurezza dell’area. A scopo precauzionale è stata disposta la chiusura del piano interessato dal crollo, per evitare conseguenze più serie.

Che il mercato avesse bisogno di interventi di consolidamento è chiaro da tempo. È tanto chiaro all’esecutivo Gualtieri che ha deciso di stanziare ben 3 milioni di euro per consolidare la struttura. Resta poi da vedere se il mercato dei fiori resterà in una parte così centrale oppure verrà spostato altrove, destinando magari questo edificio storico ad altra finalità