Crollo al Globe Theatre: a rischio l’affidamento. Problemi anche per la società delle figlie di Proietti

Roma. Una notizia che, insieme all’ultima di qualche giorno fa, non promette nulla di buono: l’affidamento per la gestione Globe Theatre di Villa Borghese rischia di essere definitivamente revocato. L’associazione che vede la partecipazione del Comune e Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio e Ministero della Cultura, dunque, potrebbe perdere la gestione della struttura.

Il crollo al Globe Theatre e le conseguenze

Ma non è tutto: la recente caduta della scala verificatasi nel teatro, potrebbe comportare gravi conseguenze anche sulla Politeama, la società controllata dalle figlie di Gigi Proietti che si occupa della produzione e della programmazione degli spettacoli nel teatro. La notizie è stata riportata anche da la Repubblica.

Il cedimento della scala: feriti e tanta paura

Certo, il brutto cedimento della scala che ha interessato la struttura di Roma nella giornata di giovedì scorso, provocando feriti e paura tra gli studenti che vi erano in visita in quel momento per assistere al Macbeth, non è stata cosa da poco. Subito dopo, infatti, il sindaco Roberto Gualtieri ha disposto la formazione di una commissione d’inchiesta ad hoc.

La stretta sulle indagini

Proprio in sede di firme, si è precisato che i tecnici incaricati dovranno “verificare i rapporti tra l’associazione Teatro di Roma e i gestori degli spazi teatrali da quest’ultima esternalizzati”. A quanto pare, l’indagini è a tutto tondo, e riguarderà tutto il comparto dei teatri comunali, ma proprio in relazione del dramma sfiorato nella struttura cara a Proietti, si riconosce perentoriamente la priorità “all’esame della gestione del Silvano Toti Globe Theatre”.

Chiarire le responsabilità sulla manutenzione

Tra l’altro, a dicembre scade anche il contratto biennale siglato nel 2020 tra il Campidoglio e Teatro di Roma per la gestione del Globe. Ora, gli ingegneri della manutenzione, il corpo dei Vigili del Fuoco e la direttrice del dipartimento Grandi eventi – tutti compongono il team di inchiesta – sono interpellati per chiarire chi aveva il compito di vigilare sulla sicurezza del teatro. Dovranno riscontrare eventuali inadempienze e per parte di Teatro di Roma e di Politema.