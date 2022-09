Globe Theatre di Roma, la Procura indaga per crollo colposo e lesioni

Il crollo di una scala all’interno del Globe Theatre di Roma ha indotto la Procura capitolina, nella persona del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ad aprire un’indagine per accertare le eventuali responsabilità ipotizzando i reati di crollo colposo e lesioni. Sì, perché sono 11 i ragazzi che ieri a seguito dell’incidente sono stati ricoverati a causa delle ferite riportate.

Come stanno i feriti

Per fortuna sei giovani sono stati dimessi e gli altri sembra saranno mandati a casa presto. Mentre l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha diramato un bollettino sulle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti. “Una ragazza è stata sottoposta a intervento chirurgico che è andato bene e ora è vigile e orientata. Nel corso della giornata di oggi ci saranno ulteriori dimissioni”.

Le indagini

Ma resta lo choc, la paura per quanto successo alle scolaresche coinvolte nel cedimento di ieri al secondo e terzo piano della sala shakespeariana. Come succede in questi casi l’area è stata sottoposta a sequestro, verranno svolte ulteriori indagini oltre alle verifiche sulle cartelle cliniche dei ragazzi che hanno avuto bisogno di essere portato in ospedale.

Intanto già nella giornata di ieri poco dopo le 13 e 30 quando è stato dato l’allarme i Vigili del fuoco e gli agenti di Polizia sono accorsi sul posto. Dopo aver assicurato i feriti ai sanitari del 118 hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area. Adesso è il momento delle indagini utili a stabilire di chi sono le responsabilità, ma tutto è in mano alla Procura di Roma.