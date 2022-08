Roma, crolla albero, centrata in pieno un’auto: donna portata in Ospedale (FOTO)

Incidente nella tarda mattinata di oggi in Viale Africa all’Eur dove il crollo di un albero, avvenuto all’altezza di Piazzale Champagnat ha provocato il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Eur.

Albero caduto all’Eur oggi

La grossa pianta ha infatti centrato in pieno un’autovettura in sosta al cui interno si trovava una donna di 40 anni. La conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo, sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze ma è stata comunque portata in Ospedale per accertamenti.

Chiusa Viale Africa

Per consentire le operazioni di soccorso e successivamente di rimozione dell’albero caduto, nonché degli altri rami rimasti pericolanti, la strada è rimasta chiusa tra Piazzale Marcellino Champagnat e Via Laurentina. Allertato anche il servizio giardini del Comune di Roma per il monitoraggio delle altre alberature presenti lungo la via per accertare il rischio o meno circa eventuali possibili altri crolli.

La nota di Fratelli d’Italia

A commentare l’accaduto sono stati Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente Presidente della Commissione trasparenza capitolina e Capogruppo di FdI al Municipio Roma IX Eur.