Maltempo Roma, disagi per la caduta di alberi sulla carreggiata: Via di Decima chiusa, traffico rallentato sull’Ardeatina

Ancora danni da maltempo a Roma. Disagi questa mattina in Via di Decima dove la strada risulta temporaneamente chiusa all’altezza di Via Caterina Troiani in direzione Via Severino Delogu a causa di un albero caduto sulla carreggiata. In questo momento, mentre scriviamo, sono in corso le operazioni di rimozione della pianta (aggiornamento ore 9.40: la strada è stata riaperta). Per le medesime ragioni traffico rallentato anche sulla Via Ardeatina per la presenza di un ramo sulla strada: in questo caso i disagi sono in corrispondenza di Via della Fotografia.

Foto di repertorio

