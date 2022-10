Roma, crolla il cornicione di un balcone: paura in centro (FOTO e VIDEO)

Momenti di paura questa sera a Roma a causa del crollo del cornicione di un balcone. È successo poco fa in una strada centrale della Capitale. Molto lo spavento tra i presenti ma fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti.

Crolla il cornicione di un balcone in centro

I fatti sono avvenuti poco fa, in via Emanuele Filiberto 178/A. A crollare un cornicione di un balcone all’altezza di un rivenditore di casalinghi cinese. Secondo quanto si apprende, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita anche se la paura tra i presenti è stata tanta.

Gli accertamenti

Presenti sul posto per mettere in sicurezza l’area i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine per quanto di loro competenza e anche l’amministratore del condominio. Sono in corso gli accertamenti per determinare cosa abbia provocato il cedimento, nonché verificare in che stato fosse la struttura.