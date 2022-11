Ilaria Capua, rifiuti ed escrementi di cani nel cestino della bici, l’accusa: “Romani zozzoni”. Scoppia la polemica

Scienziata, virologa, direttore del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, Ilaria Capua ha trovato una sorpresa nel cestino della sua bici elettrica e ha postato un Tweet nel quale evidenzia: “Oggi ho fatto il mio primo giro in bici elettrica a Roma. Nel cestino della bici, oltre a lattine e cartacce c’erano tre cacche di cane. I cani sono dei romani non dei turisti. Ma come si fa…”.

La virologa accusa i romani

La virologa non usa giri di parole per puntare il dito contro i cittadini romani e, seppure non apertamente, li definisce degli “zozzoni”. Un post che ha provocato tanti messaggi di solidarietà e condivisione, ma anche dure critiche nei confronti della Capua. “I problemi sono i romani dicono i miei amici della Capitale” risponde un utente. Qualcun altro difende i cittadini evidenziando: “Purtroppo Ama ha tolto tantissimi cestini e le cacche non si sa dove buttarle”.

Si scatenano le polemiche

Ma c’è anche chi non perde occasione per criticare aspramente la scienziata che ha, in più occasioni, sottolineato l’importanza di sottoporsi a vaccino contro il Covid-19. “Ancora rompi con questa storia del vaccino! E basta. Basta con questa ottusa testardaggine che non ha nessun fondamento scientifico. Sembri uno di quelli che nel medioevo aveva paura delle streghe, dei gatti neri e dei corvi”. Ualcun altro provocatoriamente chiede: “Ti sei vaccinata?” e un altro ancora scrive: “Hai fatto una dose prima di partire? Non si sa mai”.

Dure critiche: “Finalmente è tornata a fare il suo lavoro”

Alcuni scendono in campo per difendere Roma e i suoi cittadini sottolineando: “I cani delle cacche abbandonate sono di proprietà di incivili non ‘dei romani’. A Roma risiedono migliaia di persone nate e cresciute in molti altri posti del mondo. Etichettare così superficialmente i romani è ingiusto e miope. Mi associo agli altri, che brutto tweet”. Sono diversi che proprio non ci stanno ad attribuire le responsabilità ai romani. “Ma come si fa a dire che le cacche sono dei cani romani? Hanno una targa, un odore che lei ha riconosciuto? Perché fomenta disagio? Da lei è deludente”. Qualcun altro ci va giù pesante: “Brava. Fatti assumere dal Comune” o “Finalmente è tornata a fare il suo lavoro”.