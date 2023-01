Imbrattata la facciata del Senato: arrestati 3 anarchici

Hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama a Roma stamattina, 2 gennaio 2023. Gli uomini della Digos, insieme ai Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato i cinque attivisti di Ultima Generazione. Il quintetto è stato portato in questura dove gli investigatori hanno vagliato la posizione di ciascuno prima di decidere come procedere.

Cinque i fermati da Polizia e Carabinieri

Al termine degli accertamenti svolti la Polizia ha deciso di procedere con l’arresto nei confronti di 3, mentre per gli altri due è scattata la denuncia. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto che verrà celebrata probabilmente già nella giornata di domani.

Accertamenti lampo da parte degli investigatori che hanno potuto contare anche sui video fatti proprio dal gruppo ambientalista e mandato online. Immagini nelle quali è documentato quanto hanno fatto stamattina servendosi di bombolette spray. I 5 attivisti hanno sporcato la facciata del Senato servendosi di vernice spray rossa.

Diverse le forme di protesta organizzate dagli anarchici

Ormai succede sempre più spesso che il gruppo di Ultima Generazione manifesti in giro per la città. Diverse le proteste organizzate negli ultimi mesi per manifestare contro il collasso ecoclimatico. Cortei sono stati organizzati dagli anarchici nell’ultimo periodo del 2022 sulla Colombo, sul Grande Raccordo Anulare e sulla Salaria al fine di bloccare la viabilità su alcune delle principali arterie della Capitale. Ma sono state anche altre le proteste promosse dal gruppo e tra le altre nei confronti di opere d’arte sulle quali hanno versato minestre o sugo. Oggi, invece, è toccato a Palazzo Madama.