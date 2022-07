In fila sotto il sole per Ultimo: stasera il concerto al Circo Massimo (FOTO)

Niente e nessuno può fermare i fan di Ultimo, il noto cantautore romano che dal quartiere di San Basilio ha ‘spiccato il volo’. E con le sue canzoni, poesie per molti, ha conquistato il cuore degli italiani (e non solo). Lui che si è sempre schierato dalla parte degli ultimi ‘per sentirsi primo’ questa sera si esibirà nella sua città. E dietro lo sfondo del meraviglioso Circo Massimo. Proprio lì dove già da ore sono ‘radunati’ i suoi sostenitori, che stanno sfidando il caldo torrido e l’afa: in fila sotto il sole, con tanto di ombrelli per proteggersi. Tutto pur di ‘accaparrarsi’ un posto tra le prime file e godersi il concerto.

La scaletta del concerto di Ultimo

In attesa dell’apertura dei cancelli, i fan sono già in fila per il concerto di stasera. Che inizierà alle 21. Ma l’attesa ne varrà la pena. Ecco, di seguito, la possibile (ma non ufficiale) scaletta del concerto di Ultimo al Circo Massimo: